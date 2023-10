Il forte vento di libeccio soffiato per tutta la notte e nella mattina sulla Versilia ha spinto le acque del mare ad allagare diversi stabilimenti balneari. Visibili gli effetti sui bagni situati lungo la Passeggiata a Viareggio. Le strutture sono state invase dall'acqua, cui si è aggiunta pure quella piovana di una lunga perturbazione.

I titolari degli stabilimenti sono andati in spiaggia per svolgere un sopralluogo e valutare i danni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA