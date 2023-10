Calcio: visita Spalletti all'Empoli, segue l' allenamento

Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale Italiana, indimenticato ex calciatore e poi allenatore azzurro del secondo Empoli promosso in Serie A, ha fatto visita all'Empoli allo stadio Castellani durante l'allenamento di oggi della squadra allenata dal suo ex collaboratore Aurelio Andreazzoli.

Spalletti, accompagnato dal suo vice Marco Domenichini e dal preparatore atletico Francesco Sinatti, ha incontrato il presidente Fabrizio Corsi, il direttore sportivo Pietro Accardi e Andreazzoli, con il quale è stato studente al centro tecnico di Coverciano ritrovandolo poi come vice sulle panchine di Udinese e Roma.

Spalletti ha assistito alla seduta di allenamento. Empoli è un vero ritorno a casa per il ct. Nei primi anni '90, ormai trent'anni fa a Empoli Spalletti ha chiuso la sua carriera da calciatore e iniziato quella da allenatore passando dalle giovanili alla prima squadra, con cui ha ottenuto una doppia promozione dalla Serie C1 alla Serie A.

Con questa uscita prosegue quindi il 'tour' tra le società di Serie A di Luciano Spalletti, che nelle scorse settimane aveva fatto visita anche ad Atalanta, Juventus e Torino e dopo aver fatto visita ieri al Frosinone per poi andare all'Olimpico per seguire Roma-Slavia Praga, oggi ha assistito alla seduta dell'Empoli.



