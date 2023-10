A Ied Firenze mostra collettiva guarda all'arte di Kapoor

Una mostra collettiva nella sede dello Ied di Firenze e un programma di eventi performativi negli spazi della Strozzina. E' quanto propone la rassegna 'The Tilt of Time', pensata in relazione alla mostra 'Anish Kapoor. Untrue Unreal' in corso a Palazzo Strozzi fino al 4 febbraio 2024. Il progetto mette in mostra le opere di Giulio Aldinucci, Fabrizio Ajello e Francesco D'Isa, Chiara Bettazzi, Alessandro Gandolfi, Jacopo Jenna, Namsal Siedlecki.

Il progetto, da oggi 27 ottobre al 30 novembre, è coordinato da Daria Filardo (Ied) e Martino Margheri (Fondazione Palazzo Strozzi) con lo sviluppo curatoriale della classe del Master in curatorial practice 2022/2023 dell'Istituto europeo di Design.

Nel dettaglio la mostra propone un'installazione site-specific di Chiara Bettazzi, il racconto fotografico di Alessandro Gandolfi, che presenta immagini selezionate da reportage che ha effettuato in quattro diverse aree del mondo, un articolato wall-drawing di Fabrizio Ajello e Francesco D'Isa sulle pareti dell'edificio. Conclude il percorso espositivo la scultura di Namsal Siedlecki, una testa in vetro soffiato che trova la sua genesi nel rapporto con la statuaria del passato.

La mostra si completa con due eventi pensati per gli spazi della Strozzina a Palazzo Strozzi: sabato 11 novembre lo 'sleeping concert' di Giulio Aldinucci e giovedì 23 novembre la durational performance di Jacopo Jenna. Per Danilo Venturi, direttore Ied Firenze "una serie di eventi storici recenti rende attualissimo il tema del tempo, il quale è sempre correlato a quello dello spazio, come Storia e Geografia. Per questo penso sia importante dedicare gli spazi veri e reali della scuola per dare continuità a Anish Kapoor. Untrue Unreal. La scuola è il luogo dove i giovani danno forma allo spirito del tempo".





