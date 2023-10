Musica antica, tornano a Firenze i concerti de L'Homme Armé

Tornano i concerti 'al Cenacolo', che l'associazione L'Homme Armé porta avanti a Firenze dal 1994, rassegna centrata sul repertorio della musica antica, tra il cuore del Rinascimento al primo Barocco fino ad un programma sulla canzone tra rinascimento e 20/o secolo, con tre produzioni che verranno distribuite nell'area metropolitana fiorentina e un concerto nel Museo di San Salvi a Firenze.

Dopo l'anteprima della giornata di studio e di musica per i 40 anni dell'Ensemble L'Homme Armé, che si è svolta l'8 ottobre, l'iniziativa è in programma dal 3 al 19 novembre in vari luoghi della città. I concerti, spiega una nota, saranno tutti realizzati in collaborazione con Comuni e associazioni del territorio e in molti casi saranno preceduti da presentazioni di specialisti. Novità di quest'anno è la collaborazione con l'Istituto Stensen per la proiezione del docufilm 'Il padrone delle note' al cinema Astra di Firenze il 14 novembre.



