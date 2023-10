Dai brevetti alle scarpe da star, la vita di Salvatore Ferragamo

La casa di moda Ferragamo inaugura il 26 ottobre la retrospettiva Salvatore Ferragamo 1898-1960, tracciando un nuovo viaggio della memoria che ripercorre la vita del fondatore, nell'anno in cui si celebra il centenario dall'apertura del suo primo negozio ad Hollywood. La mostra ricorda i momenti e gli eventi più importanti della storia dell'uomo e dell'artigiano, attraverso scritti, oggetti, opere d'arte, fotografie e filmati.

La prima sala ripercorre la vita di Ferragamo, dalla nascita a Bonito nel 1898 alla scomparsa prematura a Fiumetto nel 1960, poi c'è la sala dedicata al debutto a Hollywood e al suo primo negozio, meta di star e celebrità internazionali come Pola Negri, Mary Pickford, Joan Crawford e Rodolfo Valentino. C'è poi un'area che è un'antologia di pellami, oggetti e opere d'arte.

Una sala è dedicata agli studi sulla struttura e sulla meccanica del piede e una per le scarpe dalle forme architettoniche più particolari. E ancora i brevetti per la costruzione delle scarpe: 369 quelli depositati, tra cui i progetti del tacco a zeppa in sughero, del tacco a gabbia e della suola a conchiglia.

Infine le calzature conservate nell'archivio, come quelle influenzate dalle avanguardie futuriste e cubiste, dal ricordo della propria terra e dai paesaggi della California.

L'ultima sala del percorso espositivo crea una connessione invisibile tra le calzature del calzolaio prodigioso e le loro destinatarie: appaiono così le immagini delle star del cinema, aristocratiche e protagoniste del jet set internazionale.





