Cosmo presenta Antipop, il film che racconta la sua storia

Quasi impossibile provare a fare ordine nel caos creativo di Cosmo: Antipop prova a tirare le somme di un percorso artistico e umano fuori dagli schemi.

Jacopo Farina ha seguito da vicino tutta l'evoluzione artistica di Cosmo e qui prova a raccontarla mantenendo ed esaltando proprio lo stesso spirito libero che attraversa la sua produzione musicale. Un documentario fuori dagli schemi, visionario, e che parte dalla narrazione dell'io per arrivare alla storia di un collettivo. La storia di Cosmo è quella di una tribù: la sua famiglia, i suoi amici, Ivrea, l'universo colorato e inclassificabile che frequenta il mondo del clubbing. La noia e le insidie della vita in provincia che diventano motore per la creatività.

Antipop non nasconde nulla: la crescita, la scoperta del dolore, il rischio, il successo e, perché no, anche il fallimento. Antipop verrà proiettato in anteprima al Festival dei Popoli, a Firenze mercoledì 8 novembre.



