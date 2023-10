100 anni Zeffirelli, Omar Galliani lo omaggia con Butterfly

Dal 28 ottobre al 30 novembre la Fondazione Franco Zeffirelli onlus di Firenze presenta 'Un'Opera per Zeffirelli', l'installazione realizzata da Omar Galliani in omaggio al regista-scenografo nel centenario dalla nascita. Il titolo dell'installazione, si spiega, gioca sul doppio significato della parola 'opera' in ambito artistico: da un lato le opere liriche di Zeffirelli, "entrate a far parte della storia dello spettacolo e dell'immaginario collettivo", dall'altro le opere d'arte di Galliani, "capaci di rinnovare e reinventare la grande tradizione del disegno italiano, portandola ad una dimensione monumentale". Un'opera - la 'Madama Butterfly' di Puccini - è inoltre il soggetto cui Galliani si ispira per rendere omaggio al regista. Durante il mese di apertura, si terranno alcuni 'concerti al buio' a cura del Conservatorio Cherubini di Firenze. Omar Galliani terrà inoltre una masterclass dal titolo 'Dal disegno all'installazione', rivolta a docenti, studenti e diplomati delle Accademie di Belle Arti e delle scuole di alta formazione. Nel corso del vernissage su invito, previsto per il 28 ottobre alle ore 18, il poeta Davide Rondoni declamerà una poesia scritta per l'occasione. A seguire, è in programma il dialogo tra Omar Galliani e Matteo Corati, che è curatore del progetto, e l'intervento della giovane violoncellista Camilla Gentile, che suonerà due brani, tra cui un adattamento per violoncello dalla 'Butterfly' di Puccini, scritto appositamente dal maestro direttore e concertatore Concita Anastasi. "Omar Galliani è un maestro che, pur guardando al passato, ha sviluppato un'arte che è squisitamente contemporanea - spiega Pippo Zeffirelli, presidente della Fondazione Franco Zeffirelli onlus -. Lo stesso amore per il passato e la stessa adesione al presente hanno sempre caratterizzato il lavoro di Franco Zeffirelli".

Il progetto è realizzato in collaborazione con l'associazione culturale artMacs e l'associazione culturale Maestro, performing Artists from Zeffirelli Foundation, con il patrocinio del Comune di Firenze e della Regione Toscana e la partecipazione di Tornabuoni Arte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA