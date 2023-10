World Golf Awards, Sicilia migliore destinazione emergente

World Golf Awards, è la Sicilia la migliore destinazione golfistica emergente al mondo del 2023.

Questo il riconoscimento arrivato ad Abu Dhabi grazie ai voti espressi dai più importanti addetti ai lavori del turismo golfistico mondiale e da migliaia di appassionati di oltre 100 nazioni.

La Sicilia ha vinto non solo il "derby" con la Toscana ma superato due realtà giapponesi come le prefetture di Mie e Miyazaki. Sconfitte pure Baku (Azerbaigian), Golf Est Maiorca (Spagna), Madeira (Portogallo) e King Abdullah Economic City (Arabia Saudita).

Premio anche per il Royal Golf La Bagnaia (Siena), incoronato come miglior campo da golf d'Italia.



