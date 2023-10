Tour 2024: Nardella, 'a Firenze bellezza e storia'

"Sarà un tour carico di bellezza, di romanticismo e di grandi pagine di storia. Firenze non ha bisogno di essere promossa, abbiamo toccato il record di 15 milioni di turisti per una città di 400.000 abitanti, ma portare il Tour a Firenze è una grande opportunità per la promozione del ciclismo e del nostro territorio anche fuori da città, la realtà della provincia di Firenze": lo ha detto stasera il sindaco di Firenze, Dario Nardella, partecipando alla serata dedicata alla partenza "italiana" del Tour 2024 organizzata nell'Ambasciata d'Italia a Parigi.

"Un altro primato - ha continuato Nardella - è rappresentato dal fatto che è la prima volta che il Tour parte da un sito patrimonio mondiale dell'Unesco. Sarà un momento pieno di riferimenti storici e carico di fascino, e i francesi sono molto sensibili al fascino italiano". Nardella ha ricordato che "il Tour passerà vicino alla casa di Gino Bartali, non solo un grande ciclista ma un uomo coraggioso, 'giusto tra le neazioni'.

"Il valore ciclismo è anche che è uno sport ecologico - ha detto Nardella - che diffonde l'idea di costruire città ciclabili, dove la bici è filosofia di vita, con una mobilità sostenibile. Dal punto di vista economico avremo 20 milioni di euro di Pil in più previsti e calcoliamo una presenza di oltre mezzo milione di persone che verranno nell'area per l'evento".





