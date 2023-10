Magazzino per stoccaggio della droga scoperto nel Senese

Un magazzino per lo stoccaggio e il taglio della droga è stato scoperto dai carabinieri in un appartamento nelle campagne tra il comune Colle di Val d'Elsa e quello di Poggibonsi, in provincia di Siena. Oltre 40 chili di stupefacente, tra cocaina, hashish, marijuana, metadone, barbiturici e chetamina, sequestrati insieme a 14 chilogrammi di sostanza da taglio, 14 taniche di acetone, un bilancino di precisione e una pressa in metallo. Arrestato dopo un movimentato inseguimento un 39enne, di origine straniera, che per fuggire, secondo quanto spiegato dia carabinieri, si è anche lanciato in un dirupo, riportando varie ferite.

L'operazione è maturata da un servizio di controllo del territorio della stazione di Colle di Val d'Elsa sulla possibile presenza del magazzino per la droga ed è poi scattata, con l'impiego di 30 militari, quando il 39enne è arrivato in furgone all'appartamento. Alla vista dei militari, si spiega, l'uomo ha immediatamente cercato di scappare: l'inseguimento a piedi è appunto terminato con il disperato tentativo di fuggire con un salto nel vuoto, finendo in un dirupo, in una zona boschiva, di diversi metri. Dopo la caduta il 39enne è rimasto a terra per le ferite riportate. Soccorso dai militari è stato portato all'ospedale e poi arrestato. Nell'abitazione-magazzino rinvenuta anche una pistola semiautomatica calibro 9x21, con matricola abrasa, e due caricatori con 30 cartucce. Secondo i militari lo stupefacente sequestrato, se immesso sul mercato al dettaglio, avrebbe potuto fruttare diversi milioni di euro.





