Empoli; Andreazzoli, 'pronti a misurarci con Fiorentina'

Aurelio Andreazzoli alla vigilia del derby con la Fiorentina presenta avversario e partita: "La Fiorentina è molto forte. Lo dice la classifica, la sua storia recente, lo dico io come sensazione perché mi piace molto quello che fanno. Vogliamo misurarci, io per primo voglio vedere se sono all'altezza di Italiano. I calciatori devono misurarsi con quelli ritenuti più bravi, dovremo usare tutte le armi possibili e immaginabili per poter controbattere. Si giocherà in un bell'ambiente, credo che siamo nella condizione giusta. Non quella che vorremmo essere ma sono comunque curioso".

"Giochiamo contro una squadra che ha la prerogativa di avere il possesso - spiega il tecnico dell'Empoli -. La vorremmo avere anche noi, ma non è adesso il nostro terreno più percorribile.

Loro vorranno rubarci la palla il prima possibile ma noi abbiamo la stessa intenzione. Saranno importanti le idee".

Su alcuni singoli, su Baldanzi e sul rientro dalle nazionali aggiunge: "Durante la sosta per le Nazionali non è stato facile.

Avevo 12 giocatori fuori e mi sono dovuto far aiutare dal settore giovanile: abbiamo lavorato a stretto contatto con la Primavera. Non è stata di certo la soluzione ideale, in quanto ci siamo allenati parzialmente. Posso però dire che Baldanzi è tornato nella condizione che già conoscete, ma abbiamo ancora un po' di tempo per vedere se riesce a recuperare. In porta Berisha sta facendo molto bene: è un ragazzo davvero bravo che fa il suo lavoro, una certezza". "Su Caprile, invece, non ci sono aspettative - dice ancora Andreazzoli -, ma ha il vantaggio di avere il miglior allenatore dei portieri in circolazione. Gyasi mi piace davvero tanto: è un ragazzo silenzioso ma che ama fare i fatti. Parliamo di un calciatore interessante che può ricoprire sempre vari ruoli, credo che nemmeno lui sappia dove realmente vuole giocare".



