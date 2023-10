Gli anni della Bussola, il film della nostra memoria musicale

È nella memoria della musica italiana quello che accadeva alla Bussola negli anni '60. A quell'avventura, che fu anche una grande impresa culturale visionaria, è dedicato La Bussola il collezionista di stelle, un film documentario di Andrea Soldani, oggi alla Festa di Roma.

C'è la storia di Sergio Bernardini, che con il suo intuito ha creato un posto che in quegli anni della Versilia ruggente ha dato vita ad un periodo irripetibile, magico.

La Bussola ha sprovincializzato lo spettacolo, la cultura e i costumi italiani, diventando un vero e proprio crocevia culturale con Mina, Adriano Celentano, Gino Paoli, Ornella Vanoni, Lucio Battisti, Renato Carosone, Luigi Tenco. Tanti sono gli artisti saliti sul palco, calcato anche da personaggi come Vittorio Gassman, Gigi Proietti, Walter Chiari, Paolo Villaggio, Alighiero Noschese, Renzo Arbore e grandi star internazionali del calibro di Louis Armstrong, Marlene Dietrich, Duke Ellington, Shirley Bassey, Chet Baker, Liza Minnelli... Gli eredi, gli amici, i collaboratori e le Stelle di Sergio Bernardini guidano questo straordinario racconto, attraverso interviste esclusive e materiali di repertorio e l'appoggio del figlio Mario. Tra gli intervistati: Gino Paoli, Stefania Sandrelli, Ornella Vanoni, Carlo Conti e tanti altri.

La Bussola - Il collezionista di stelle Prodotto da Matilde e Luca Bernabei presentato da Lux Vide, Società del Gruppo Fremantle, e Rai Cinema è un film che documenta il periodo in cui l'Italia sognava e guardava al futuro, una pagina probabilmente irripetibile della nostra storia.



