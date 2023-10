Bisio, 'giovani provateci, il genio prima o poi viene compreso'

"Ai giovani che vogliono affrontare questa professione dico di provarci, provare dal vivo, quello che ho fatto io agli inizi", perché "io non credo al genio incompreso: se c'è del genio, prima o poi viene compreso". Lo ha detto Claudio Bisio, ospite del Next generation fest a Firenze: l'attore ha dedicato a Sergio Staino il Pegaso della Regione Toscana, ricevuto dalle mani del governatore Eugenio Giani.

Parlando proprio dell'amico scomparso, che lo lanciò come conduttore tv trent'anni fa, "Io ho trovato il mio Sergio Staino - ha detto Bisio -, e qualcuno ha trovato me che ho lanciato qualche giovane che ancora mi ringrazia oggi, giovane che magari è già affermatissimo. Ne sono convinto, bisogna provarci, poi se c'è il talento prima o poi si arriva".

A stare coi giovani, protagonisti del Next Generation Fest, "ci sono abituato - ha detto l'attore -: quando faccio Zelig all'Arcimboldi abbiamo tutta gente di quell'età lì. Io amo i giovani. Ho fatto un film che si chiama 'L'ultima volta che siamo stati bambini', e spesso mi chiedono 'Ma qual è l'ultima volta che sei stato bambino?' E io spesso rispondo che lo sono ancora".



