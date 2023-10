Auto cade in giardino sottostante la strada, un morto

Un uomo è morto mentre la moglie è stata ricoverata in ospedale a causa di un incidente stradale avvenuto stamani nel comune di Vicchio (Firenze), in via di Campestri. Da quanto ricostruito l'auto è uscita fuoristrada finendo nel giardino di un'abitazione sottostante alla sede stradale ribaltandosi. Non sarebbero coinvolti altri veicoli Sul posto intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Borgo San Lorenzo che hanno estratto dall'auto i due coniugi, affidandoli ai sanitari. Per l'uomo il medico ha purtroppo constatato il decesso, la donna è stata trasportata all'ospedale di Careggi con l'elisoccorso.



