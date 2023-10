Ruote nella Storia a Firenze,nei luoghi di Leonardo Da Vinci

Ruote nella Storia torna in Toscana, a Firenze, sulle orme di Leonardo Da Vinci. Domenica 22 ottobre il raduno di ACI Storico, nato con il supporto di Automobile Club d'Italia, avrà luogo nel territorio fiorentino, grazie alla collaborazione dell'Automobile Club di Firenze, presieduto da Massimo Ruffilli e diretto da Alessandra Rosa.

"Ringrazio gli amici della Scuderia Biondetti, del Club Le Palaie e tutti gli appassionati di motorismo d'epoca - ha detto la direttrice di AC Firenze - che con la loro presenza hanno reso possibile la realizzazione di questa tappa fiorentina di 'Ruote nella Storia', nella cornice di assoluto valore storico e di grande fascino rappresentata dai luoghi natali di Leonardo da Vinci. Il percorso del sodalizio fiorentino nel mondo di ACI Storico, che in questo 2023 si è arricchito del grande evento Mugello Stradale in collaborazione con ACI Sport e della prestigiosa manifestazione 'Strade Bianche Vino Rosso', organizzata dalla Scuderia Biondetti con il nostro contributo, si completa con il tassello di 'Ruote nella Storia'. Sono certa che l'esperienza non agonistica nel settore delle vetture d'epoca ci porterà grandi e meritati successi".

Il tema dell'evento fiorentino sarà "Alla scoperta di Leonardo".

Si partirà da Firenze per Anchiano e poi Vinci attraverso un percorso di quasi 60 Km immerso nel paesaggio toscano, con visita alla casa natale di Leonardo Da Vinci e il museo a lui dedicato.

"Grazie alla partecipazione dei nostri Soci - ha spiegato Gino Taddei, vicepresidente di AC Firenze - gli abitanti delle due località potranno ammirare da vicino un lotto di vetture molto affascinanti che, a partire dagli anni '50, arriveranno, con le più recenti, al 1990. Fra queste da menzionare le grandi sportive Jaguar, Alfa Romeo, Triumph, Lancia, Fiat, Porsche, Abatrh che spesso hanno fatto la storia dell'automobilismo del dopoguerra. Una sola vettura sarà premiata, quella che, in onore di Leonardo, risulterà maggiormente aderente al tema di quest'anno: 'Design ed innovazione'".



