In Toscana prorogata allerta per temporali e mareggiate

E' stata ulteriormente prorogata, per tutta la giornata di oggi, venerdì 20 ottobre, e fino alle 18 di domani, sabato 21 ottobre, l'allerta meteo emessa dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale per temporali forti, rischio idrogeologico e idraulico, vento forte e mareggiate Su tutta la Toscana saranno probabili rovesci e temporali sparsi, localmente forti. Tra il pomeriggio di oggi e la serata di domani sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, più probabili e frequenti sulle province centro-settentrionali, spiegano dalla Sala operativa. La perturbazione interesserà inizialmente le province nord occidentali, per poi estendersi in serata e nella giornata di domani al resto della regione. Sono possibili forti temporali.

Per quanto riguarda il vento, l'allerta proseguirà fino alla mezzanotte di oggi: previsti venti forti da sud, con raffiche fino 70-90 km/h sulle zone centro-meridionali, mentre sull'Appennino raffiche fino a 90-100 km/h, con intensità anche maggiori sulle zone di crinale. Domani venti di Libeccio con raffiche fino a 60-70 km/h sulla costa e sui crinali appenninici. Mare molto mosso, localmente agitato a nord di Capraia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA