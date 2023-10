Ciclo di visite a sinagoga, museo e cimitero ebraico Firenze

Da ottobre a dicembre a Firenze ci saranno 11 giornate per scoprire la Sinagoga, il Museo e il Cimitero Ebraico Monumentale di viale Ariosto.

Sono organizzate dal 22 ottobre al 17 dicembre nella forma di visite guidate con focus dedicati alla storia, alle festività e ai riti della religione ebraica.

Tra le iniziative specifiche in programma, la prima ci sarà domenica 22 ottobre alle ore 11 con un viaggio nelle sale museali alla scoperta della Torah. Come è fatto un rotolo della Torah? Come viene scritto? Chi lo scrive? Come e quando si legge? I visitatori potranno trovare risposta a queste ed altre domande ponendo l'attenzione sui riti e le tradizioni ebraiche e i luoghi che le ospitano.

Alla Sinagoga di Firenze, la sua storia e la sua ritualità, sono dedicati numerosi appuntamenti appuntamenti, con orari vari. Al primo e al secondo piano del museo verrà illustrata la storia degli ebrei fiorentini a partire dal periodo del ghetto del XVI secolo, fino al secondo Dopoguerra. Partendo dagli oggetti presenti in museo si parlerà delle feste ebraiche, del ciclo della vita e delle tappe fondamentali dell'ebraismo.

Al Cimitero Ebraico Monumentale, vicino alla Porta di San Frediano ci saranno visite per illustrare il valore artistico di cappelle e monumenti funerari tra cui quello a forma di piramide egizia di David Levi, benefattore della nuova Sinagoga fiorentina inaugurata nel 1882. La visita tratterà i temi della ritualità nel lutto e nella morte nell'ebraismo e anche della storia della Comunità Ebraica fiorentina tra fine '700 e fine '800.

Venerdì 8 dicembre alle ore 11, ultimo giorno della festa di Chanukkah, tre turni di visite dedicati a questa ricorrenza che dura otto giorni e che ricorda la vittoria degli ebrei sulla dominazione ellenica. La festa commemora il miracolo dell'olio e della riconsacrazione del Santuario.



