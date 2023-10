Calcio: Un master per formazione fisica settore giovanile

All'Università degli studi di Firenze arriva il Master in specialista della formazione fisico- atletica nel settore giovanile del calcio rivolto ai laureati in Scienze motorie o equipollenti e ai laureati in Medicina e Chirurgia in possesso della specializzazione in Medicina dello sport.Il corso, della durata di 9 mesi all'interno di un anno accademico, si sviluppa intorno ai criteri di qualità definiti dal Settore Tecnico della Figc in quanto il conseguimento con profitto del Master comporterà il rilascio, da parte della Federazione, della licenza di specializzazione oltre a 8 punti per accedere al Corso centrale di Coverciano. ' 'Il Master fornisce gli strumenti teorici e pratici - spiega la responsabile scientifica, professoressa Cristina Scaletti - per permettere a coloro che lo conseguono di pianificare, elaborare e condurre programmi di preparazione atletica per i calciatori del settore giovanile e femminile nelle diverse fasi della stagione agonistica, di ricondizionamento degli atleti infortunati, ma anche di effettuare in modo appropriato i più comuni test di valutazione per verificare l'efficacia degli interventi''. Iscrizioni, informazioni e scadenze sul sito https://www.unifi.it/master.



