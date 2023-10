Muore in scontro causato moto rubata, fermato un 24enne

C'e' una persona sottoposta a fermo per l'incidente mortale avvenuto in via Gioberti a Firenze la notte tra il 16 e 17 ottobre. Si tratta del conducente della moto, risultata rubata, che viaggiava in contromano e che ha travolto la Panda su cui viaggiava Lorenzo Brogioni, 43 anni, morto a causa dello scontro. Tre le persone che viaggiavano sulla moto, una delle quali riuscita a scappare mentre le altre due sono state portate in ospedale. Il fermato è attualmente ricoverato al policlinico di Careggi: ha 24 anni. Il decreto di fermo sarà oggi trasmesso dalla procura all'ufficio del gip.

Omicidio stradale aggravato dall'aver condotto il mezzo contromano e a alta velocità il reato contestato. Per gli stessi reati è indagato anche un minorenne dalla procura per i minori, mentre proseguono le ricerche della terza persona.



