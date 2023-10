Imprenditore contro l'ndrangheta, libro presentato a Firenze

La storia di un imprenditore contro la 'ndrangheta. È il volume 'Nonostante tutto. Franco Cascasi: Storia di un imprenditore Visionario' (ed.Castelvecchi, 171 pp) di don Ennio Stamile, già referente di Libera. Il testo è stato presentato a Palazzo Vecchio. Tra i presenti, oltre a don Ennio Stamile e Cascasi, anche l'ex direttore del centro regionale di polizia scientifica della Toscana Francesco Donato, amico dell'imprenditore calabrese.

"Questo libro narra il mio percorso da imprenditore - racconta Cascasi -. E, come tutti gli imprenditori calabresi, si parla delle pressioni subite dal pnuto di vista della 'ndrangheta. Pressioni che ci rendono la vita molto difficile".

"Per me è una forte emozione, io lego ciò che è successo con Firenze anche perché per 22 anni ho diretto il centro regionale di polizia scientifica - spiega Donato - . Ho fatto una analogia con Firenze: il mio amico Franco è vittima della 'ndrangheta, Firenze è stata vittima dello stragismo mafioso del 1993, che ho vissuto in prima persona. E come Firenze ha reagito con una serie di attività, lo stesso Cascasi ha reagito di fronte al potere mafioso".

Il 20 ottobre Cascasi avrà anche un incontro con gli studenti dell'istituto Buontalenti di Firenze per parlare sui temi della legalità.



