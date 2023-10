Ferratto mostra creatività dei prigionieri politici in Argentina

È 'Libertà clandestine', personale dell'artista italo-argentina Mariana Ferratto, la nuova mostra ospitata al Murate Art District di Firenze fino al 7 gennaio 2024. Si tratta di un progetto che affronta e racconta gli spazi di libertà e creatività clandestina che i prigionieri politici argentini riuscirono a conquistare durante la dittatura in Argentina tra il 1976 e il 1983. In segno di resistenza, si formarono piccoli gruppi che portarono avanti delle attività alle spalle delle guardie carcerarie: Le opere in mostra raccontano proprio questa esperienza.

"La mia ricerca - racconta Ferratto - ruota da sempre intorno al tema dell'identità nelle sue molteplici declinazioni ed è in intima connessione con la mia storia personale. Sono figlia di due ex prigionieri politici, incarcerati durante il colpo di stato militare argentino del 1976 e successivamente esiliati in Italia. Ho analizzato il tema dell'identità da differenti punti di vista, ma nella mia ricerca non sono mai tornata su quella parte di storia dell'Argentina che ha deviato il regolare andamento della vita dei miei genitori e di conseguenza ha condizionato il corso della mia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA