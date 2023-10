Castagne, sull'Amiata Confagricoltura stima -70% produzione

"Crolla la produzione delle castagne amiatine. Indispensabile un sostegno economico della Regione per rifondere le aziende delle perdite subite." E' la richiesta che lancia Confagricoltura Grosseto con il suo presidente Attilio Tocchi. Un quadro a tinte fosche quello che emerge dallo studio compiuto dall'associazione agricola sul settore castanicolo del Monte Amiata: dalle prime stime si parla di una riduzione media del 70% di prodotto che tradotto in soldoni significa un mancato introito per i produttori di 5,6 milioni di euro rispetto alla ricaduta economica complessiva settoriale stimabile in 8 milioni di euro.

Un colpo mortale, si spiega, per le aziende castanicole, che per l'annata in corso contavano di riprendersi dopo oltre dieci anni di problemi legati alla presenza di parassiti e muffe che hanno letteralmente stremato i 2.800 ettari di queste coltivazioni in provincia di Grosseto, mettendo in seria discussione la loro esistenza. "Le emergenze sono a macchia di leopardo - commenta il presidente Attilio Tocchi - perché ci sono zone in cui è mancata completamente l'allegagione, probabilmente a causa delle abbondanti piogge primaverili e del caldo autunnale. Il risultato è devastante con i ricci completamente vuoti, senza le preziose castagne al loro interno.

Ecco perché - conclude il presidente di Confagricoltura Grosseto - riteniamo che sia un atto dovuto da parte della Regione Toscana intervenire per salvare queste produzioni che rappresentano un' eccellenza da tutelare. Un castagneto non si può lasciare a sé stesso. Deve essere manutenuto e protetto e ciò comporta un dispendio economico non indifferente".



