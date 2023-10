A Cecina via il sindaco, consiglieri lasciano arriva commissario

Il sindaco Samuele Lippi che appena ieri si è reinsediato nella carica al Comune di Cecina (Livorno), nominando una nuova giunta, per tornare in carica dopo un periodo di cure e disintossicazione dalla cocaina, viene di fatto 'commissariato' con le dimissioni odierne di nove consiglieri comunali.

Quattro consiglieri del Pd e cinque consiglieri di opposizione nel pomeriggio hanno presentato in municipio le loro dimissioni in blocco dal consiglio comunale, facendo avviare l'iter di commissariamento del Comune. La procedura dovrà ora passare al vaglio della prefettura di Livorno che verificherà se siano state rispettate le disposizioni di legge.

Il sindaco Lippi nel luglio scorso venne trovato con una dose di cocaina in un controllo stradale da una pattuglia dei carabinieri. Lui stesso si autosospese dalla carica di sindaco per affrontare un percorso terapeutico. L'amministrazione comunale proseguì col vicesindaco e la stessa giunta, ma nei giorni scorsi c'è stato l'annuncio di Lippi di voler tornare alla guida del Comune dopo la disintossicazione. Ma sono emerse resistenze sia tra gli assessori, sia nel Pd comunale e provinciale, organismi di partito alle cui decisioni il Pd regionale si è sempre rimesso. La sera del 17 ottobre l'assemblea locale del Pd ha votato per le dimissioni di Lippi.

Ieri il sindaco è andato lo stesso in Comune a presentare una nuova giunta. Oggi pomeriggio la nuova evoluzione, con le numerose dimissioni dal consiglio comunale e la conseguenza del commissariamento prefettizio in vista di nuove elezioni. Il Comune sarebbe comunque andato al rinnovo dell'amministrazione col voto della primavera del 2024.



