Nuova sfida di Bergamini sull'Himalaya, cerca scalata mai fatta

Nuova sfida sull'Himalaya per l'alpinista Riccardo Bergamini che il 23 ottobre partirà per il Nepal con l'obiettivo di individuare e percorrere una via di salita dalla valle del Rolwaling mai percorsa prima, regione isolata con oltre 50 vette che superano i 6.000 metri. Bergamini ha spiegato la sua nuova spedizione in una conferenza stampa in Palazzo Orsetti a Lucca insieme al sindaco Mario Pardini e all'assessore allo sport Fabio Barsanti.

Secondo il programma presentato alla stampa, Bergamini ha spiegato che dopo un itinerario iniziale nella valle dell'Everest, proseguirà per la valle Rolwaling, dove attraverserà alcune delle zone meno battute dai flussi turistici. Poi, a circa 4800 metri d'altitudine, piazzerà il campo base e sceglierà l'obiettivo, valutando ogni fattore.

Riccardo Bergamini avrà il supporto di un amico sherpa, che incontrerà nella valle dell'Everest.

La sfida sportiva è stata intitolata dallo stesso alpinista lucchese 'ElevaMente' così come la sua associazione no profit, per indicare il connubio tra impresa sportiva, alpinismo, crescita e formazione. Inoltre, come nelle precedenti scalate, ci saranno iniziative di amicizia e di solidarietà per la popolazione del luogo. Previsti aiuti economici per i bambini di un orfanotrofio e un patto di amicizia tra il Comune di Lucca e una scuola nepalese. Il rientro in Italia è previsto per la metà di novembre.



