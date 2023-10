Le Gallerie degli Uffizi acquistano tre dipinti

Entrano nelle collezioni delle Gallerie degli Uffizi due dipinti di Francesco Hayez e uno di Giuseppe Bezzuoli: di quest'ultimo il museo ha acquistato il Ritratto di Lorenzo Bartolini, del maestro milanese il Nudo accademico in atto di disegnare e la Barca con i Greci fuggitivi dalla strage di Sciò.

Il ritratto del Bezzuoli, presentato dall'artista all'esposizione annuale di pittura della Regia Accademia di Belle Arti di Firenze (1825), raffigura uno dei più celebri scultori dell'Ottocento italiano, Lorenzo Bartolini (Savignano 1777 - Firenze 1850), coetaneo ed amico del pittore, di cui la Galleria d'arte moderna di Palazzo Pitti possiede alcuni capolavori. La tela, si spiega dagli Uffizi, "oltre ad essere un notevole esempio della ritrattistica di Giuseppe Bezzuoli, genere nel quale il pittore eccelleva, offre anche una preziosa testimonianza del legame umano ed intellettuale tra due dei maggiori artisti italiani del tempo". Quanto alle due opere di Hayez costituiscono "un importante incremento per le collezioni della Galleria d'arte moderna di Palazzo Pitti, dopo il recente acquisto del Ritratto del Conte Arese in carcere (1828). Così in pochi mesi gli Uffizi hanno raddoppiato (da tre a sei dipinti) il numero delle opere dell'artista, ritenuto a tutti gli effetti uno dei maggiori pittori dell'Ottocento italiano ed europeo". In attesa di essere esposta a Pitti La Barca con i Greci fuggitivi dalla strage di Sciò è stata mandata a Torino per la mostra Hayez e l'officina del pittore romantico alla Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea fino al 1 aprile 2024.



