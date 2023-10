In Toscana 2.126 casi Covid e 11 decessi in una settimana

Negli ultimi sette giorni si sono registrati in Toscana 2.126 nuovi casi di Covid-19: il numero dei contagiati rilevati in regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.626.315. Sempre nell'0ultima settimana registrati 11 decessi - 8 uomini e 3 donne con un'età media di 79,7 anni, residenti nelle province di Firenze (1), Pistoia (1), Lucca (3), Pisa (3), Livorno (3) - che porta il totale a 12.098 morti.

A oggi in 3.967 risultano ancora positivi. I guariti crescono dello 0,1% (2.132 persone) e raggiungono quota 1.610.250 (99% dei casi totali). Sempre a oggi sono ricoverate in ospedale 298 persone (29 in meno rispetto alla settimana precedente, meno 8,9%), di cui 9 (2 in più, più 28,6%) si trovano in terapia intensiva. In 3.669 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (12 in più rispetto alla settimana precedente, più 0,3%).

Riguardo all'andamento per provincia Firenze registra 545 casi in più rispetto alla settimana precedente, Prato 125, Pistoia 166, Massa Carrara 95, Lucca 206, Pisa 268, Livorno 201, Arezzo 248, Siena 160, Grosseto 102. in più).



