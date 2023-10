Dittici, Gavazzi e Melotti-Calvino al Santa Maria della Scala

Un ampio calendario di mostre ed eventi nel complesso museale Santa Mria della Scala di Siena e nuovi spazi da scoprire grazie ai lavori di restauro e recupero portati avanti dall'amministrazione comunale. Le novità previste da ora a fine anno sono state presentate dalla sindaca Nicoletta Fabio e dalla direttrice della Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala Chiara Valdambrini.

Il primo appuntamento è fissato il 28 ottobre con l'inaugurazione della mostra fotografica 'Dittici Occasionali.

Ossia la 'causalità' dell'arte' a cura di Lucia Simona Pacchierotti e Carlo Pennatini. La mostra indaga il rapporto tra fotografia e arte figurativa proponendo al pubblico 52 immagini costruite in dittico.

Il 23 novembre sarà inaugurata nei suggestivi Magazzini della Corticella, la mostra 'Giuseppe Gavazzi. Una perfetta coincidenza', a cura di Mauro Civai, Andrea Sbardellati, Enrico Toti. L'esposizione propone una completa rassegna di sculture che raffigurano prevalentemente la figura umana, realizzate in oltre mezzo secolo da Giuseppe Gavazzi, artista per certi versi atipico ma dalla fama internazionale consolidata.

Da non perdere l'omaggio della città di Siena a Italo Calvino nel centenario della nascita. Lo scrittore e intellettuale, che morì nel 1985 nell'allora ospedale cittadino, che appunto era al Santa Maria della Scala, è il punto di partenza per la mostra 'In leggerezza. Fausto Melotti. Un omaggio a Italo Calvino', dal 6 dicembre in Palazzo Squarcialupi, a cura di Michela Eremita con la Fondazione Fausto Melotti, da cui provengono quasi tutte le opere in esposizione.

Saranno infine inaugurati il 18 novembre, i lavori del tratto principale della strada interna, a partire dalla Corticella, con la vecchia pavimentazione riportata alla luce, i restauri delle volte, i nuovi impianti. Tra gli interventi, anche il restauro della vecchia stalla e del locale delle cisterne con un sostanziale miglioramento dell'accessibilità al terzo piano del complesso museale.



