Buyfood Toscana, a Firenze la vetrina del gusto made in Tuscany

Buyfood Toscana, vetrina internazionale del gusto made in Tuscany, dalla finocchiona ai cantuccini, dall'olio extra vergine d'oliva alla castagna dell'Amiata, torna giovedì 26 e venerdì 27 ottobre con la sua quinta edizione al Palazzo degli Affari di Firenze. Circa 68 i produttori certificati Dop, Igp, Agriqualità, Prodotti di Montagna, Biologico e Pat che incontreranno oltre 50 buyer provenienti da tutto il mondo, per stringere accordi commerciali. Compratori fra i quali torna l'interesse dell'Asia, compreso il Far East (Giappone, Sud Corea, Singapore), e si confermano mercati consolidati l'Europa e il Nord America (Usa, Canada, Svizzera e Scandinavia in primis).

"Abbiamo visto l'efficacia di questa modalità di realizzazione del Buyfood - ha affermato Stefania Saccardi, vicepresidente della Regione Toscana con delega all'agroalimentare - che abbiamo conosciuto ai tempi dela pandemia, ossia con incontri prefissati precedentemente, con una selezione di buyer fatta anche sulla base dei risultati degli anni precedenti. Abbiamo visto che quasi il 60% dei contatti che si sono verificati durante il Buyfood si trasformano poi in un rapporto commerciale".

Buyfood Toscana 2023 è un evento di Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze, organizzato da PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana, in sinergia con Vetrina Toscana, il progetto regionale che promuove il turismo enogastronomico, e la collaborazione dei giornalisti di Aset (Associazione enogastroagroalimentare della Toscana) che nei giorni della kermesse condurranno masterclass di approfondimento su singoli prodotti del territorio.



