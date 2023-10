Bomba d'acqua a Follonica, Comune invitato a non uscire

Bomba d'acqua su Follonica (Grosseto), con allagamenti in varie zone. Sono stati chiusi tutti i sottopassi della città, da via Massetana a Pratoranieri con il traffico che è in tilt e appello ufficiale del Comune a restare in casa. "Tutti i sottopassi della città sono chiusi - si legge nella comunicazione del Comune -, si raccomanda estrema attenzione a tutte e tutti. Non uscite. I mezzi della Protezione Civile sono fuori per l'emergenza. Il Comune di Follonica è in contatto con le dirigenze scolastiche per tenere i bambini e le bambine al sicuro fino al rientro dell'emergenza". Un'auto è stata sommersa dall'acqua dentro al sottopasso di via Ugo Bassi.

Chiusa al traffico anche tutta l'area del centro della città.

Sul posto i vigili del fuoco che segnalano criticità ma nessun ferito: una squadra del distaccamento di Follonica, una della sede centrale e quattro soccorritori acquatici sono partiti dalla centrale per raggiungere la zona di intervento. Le operazioni di verifica in due auto che erano state sommerse dall'onda di piena nei sottopassi della città hanno dato esito negativo.

"Interventi in corso del sistema di Protezione Civile nella zona di Follonica colpita da un violento temporale dove sono caduti oltre 120 mm in poco tempo, alcune auto sono rimaste bloccate nei sottopassi. Si raccomanda massima prudenza", ha scritto il governatore toscano Eugenio Giani sui social.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA