Basket in carrozzina, presentata squadra Volpi Rosse Menarini

Esordio in campionato di serie A il 21 ottobre e in Eurocup 3 il 6-7 marzo per le Volpi Rosse Menarini, la squadra di basket in carrozzina di Firenze protagonista, oggi a Palazzo Vecchio, della presentazione della nuova stagione, con una rosa di giocatori rinnovata e ringiovanita sotto la guida del coach Fabio Castellucci, già Ct dell'Under 22 e aiuto allenatore della prima squadra della Nazionale italiana. "La presenza del nuovo allenatore sarà un valore aggiunto per la squadra, visto che quasi tutti hanno già lavorato con lui proprio in maglia azzurra", ha affermato il presidente Ivano Nuti.

L'esordio in campionato sarà con la trasferta contro i campioni d'Italia della Amicacci Giulianova, in provincia di Teramo, il 21 ottobre, mentre le partite eliminatorie di Eurocup 3 impegneranno le Volpi Rosse Menarini i prossimi 6 e 7 marzo.

"Da oltre dieci anni con questo bellissimo progetto di sport, inclusione e autonomia portiamo avanti i valori fondamentali che animano Menarini", hanno dichiarato Lucia e Alberto Giovanni Aleotti, azionisti e membri del board dell'azienda farmaceutica fiorentina. "Le Volpi Rosse Menarini sono un orgoglio della nostra città - ha affermato l'assessore comunale allo sport, Cosimo Guccione - come dimostra una lunga serie di successi che li ha portati fino alla serie A in questi anni, e invito tutta la cittadinanza dai più grandi ai più piccoli a vedere le loro partite, che sono dei veri e propri eventi spettacolari di sport".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA