Sgomberato edificio a Firenze, dieci denunciati dalla Digos

La Digos di Firenze ha identificato e denunciato 10 persone per l'occupazione abusiva di uno stabile di proprietà privata nel viale Gramsci dove da stamani sono in corso le operazioni di sgombero. Quattro sono extracomunitari. L'occupazione era in corso da una settimana.

Per tre dei 10 denunciati è stato emesso il foglio di via, a uno dei quali è stato formalizzato l'avviso orale.

Nell'immobile le forze dell'ordine hanno trovato militanti del Collettivo ex 'Corsica 81' già sgomberato in una precedente operazione da un edificio occupato abusivamente a Ponte di Mezzo.

Per lo sgombero di viale Gramsci la questura di Firenze ha coordinato le forze di polizia, anche avvalendosi delle competenze tecniche dei Vigili del fuoco e dei manovratori di corda del II Reparto Mobile della polizia di Stato di Padova, puntando a raggiungere il tetto dell'edificio dove si è ritirato un attivista. A sua tutela, spiega la questura, sono state adottate tutte le misure per la messa in sicurezza di un occupante sul tetto, mediante una apposita corda di sicurezza e un materasso gonfiabile.

Questo sgombero è stato deciso in una riunione del Comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica, mentre le modalità operative sono state delegate a un tavolo tecnico in questura, d'intesa con Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza ed allargati alla presenza di Vigili del Fuoco e della Polizia locale. E' il 12/o sgombero di edifici occupati abusivamente a Firenze in meno di dieci mesi. Le operazioni sono state coordinate dal questore Maurizio Auriemma che, come le altre volte, anche oggi è andato sul posto per seguire da vicino il servizio.



