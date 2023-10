Scontro auto-moto a Firenze, un morto e 2 feriti gravi

Un decesso e due feriti è il bilancio di un incidente stradale a Firenze, avvenuto la notte appena trascorsa, intorno alle 2, con lo scontro fra un'autovettura e una moto. L'impatto c'è stato in via Gioberti all'incrocio con via del Ghirlandaio, l'auto si è ribaltata e il conducente, un 43enne, è morto.

I vigili del fuoco hanno alzato con i cuscini di sollevamento la vettura per estrarre l'automobilista rimasto bloccato dentro e il personale medico del 118 purtroppo ne ha constatato il decesso.

Inoltre due persone che si trovavano a bordo della moto sono state soccorse e trasportate al pronto soccorso di Careggi.

Risultano un 24enne in codice rosso e un altro, pare 43enne, in codice giallo. Accertamenti sono stati avviati dalle forze dell'ordine su causa e dinamica del sinistro.



