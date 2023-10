Israele: scritte contro Tel Aviv su muri di università Firenze

Tre scritte contro Israele compaiono sui muri degli edifici del polo universitario di Novoli, a Firenze. Lo denuncia l'associazione Italia-Israele Firenze. Nelle scritte si legge 'Con la resistenza palestinese', 'Ucraina vs Russia= resistenza. Palestina vs Israele=terrorismo???' e 'Israele stato assassino. Morte all'imperialismo'. Una quarta scritta, è stato sottolineato, si trova all'entrata del sottopassaggio di viale Morgagni, zona piazza Dalmazia, e si legge 'Israele nazista'.

"Le segnalazioni vengono dagli studenti israeliani che sono molto preoccupati per il clima pesante che avvertono e per il fatto che l'università non stia facendo niente per condannare gli atti di terrorismo di Hamas - ha spiegato Silvia Guetta, membro del consiglio direttivo dell'associazione Italia-Israele di Firenze -. Tre scritte sono apparse sui muri degli edifici del Plesso di Novoli, una quarta più recente, sull'entrata del sottopassaggio di viale Morgagni, esterno al plesso universitario. Delle prime scritte ho informato la rettrice che mi ha fatto rispondere dalla segreteria che avrebbe provveduto a cancellarle".

"Siamo attoniti e sconcertati di fronte a questi episodi, chiediamo che le autorità intervengano tempestivamente e che il rettore li condanni senza se e senza ma - ha dichiarato Emanuele Cocollini, presidente dell'associazione Italia-Israele di Firenze -. È necessario, inoltre, che l'università di Firenze sia un luogo dove tutti gli studenti si sentano liberi di esprime le proprie opinioni e che nessuno si senta addosso il peso di essere cittadino israeliano".



