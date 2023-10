Commisso, che colpo prendere Bonaventura a zero euro

"E' stato un grande colpo prenderlo a zero, è un ragazzo di grande serietà''. Così Rocco Commisso parlando di Jack Bonaventura applaudito protagonista della Fiorentina con cui finora ha segnato 4 reti e della Nazionale dove è tornato a 34 anni e ha segnato il primo gol in azzurro sabato scorso contro Malta.

Il presidente viola, intervenuto oggi a Radio 24 nel corso della trasmissione 'Tutti convocati' è stato poi interpellato su un altro dei giocatori-simbolo della squadra, Nico Gonzalez:: ''E' un gioiello di calciatore, di grande personalità, siamo stati molto fortunati a portarlo a Firenze - ha affermato Commisso riferendosi all'esterno della nazionale argentina - Gli abbiamo di recente allungato contratto e spero che resti con noi a lungo''.

Intanto la società ha deciso di blindare Michael Kayode, il giovanissimo (classe 2004) terzino destro che sta ben sostituendo l'infortunato Dodò. Per lui un contratto fino al 2028 e un ingaggio che dagli attuali trentamila euro annui aumenterà a trecentomila a salire. L'ufficialità al rientro del giocatore dal ritiro con l'Under 21.



