Commedia a Gaza vince premio del pubblico a festival Middle East

Il film 'A Gaza weekend' di Basil Khalil, primo lungometraggio del regista palestinese-britannico presentato in anteprima italiana al Middle East Now di Firenze, ha vinto il premio 'Middle East Now Audience Award 2023', come miglior film votato dal pubblico proprio mentre si è acuita la crisi in Israele e Palestina e in particolare nella striscia di Gaza.

La pellicola è una storia realizzata coi toni della commedia.

Un lavoro irriverente, in cui l'acclamato regista Basil Khalil racconta le vicende di un maldestro giornalista britannico e di sua moglie, israeliana nevrotica, che, quando un virus si diffonde rapidamente in Israele causando una pandemia e bloccando tutti gli spostamenti via terra e via mare, sono costretti a tentare la fuga proprio a Gaza. Per farlo si affidano a due venditori ambulanti palestinesi che promettono loro una via d'uscita in cambio di denaro. Le vicende scorrono, in pieno contrasto con l'attualità odierna, dentro i canoni dell'esilarante avventura comica dove emerge il confronto-scontro culturale mentre la coppia tenta disperatamente il tutto per tutto per tornare sul lato di Israele.

Il film è stato proiettato nel corso del festival alla presenza del co-sceneggiatore Daniel Ka-Chun Chan. Assente invece l'attrice israeliana protagonista, Mouna Hawa, che non è potuta partire per Firenze proprio a causa del conflitto scatenato dai massacri di Hamas del 7 settembre.

Tra gli altri premiati anche 'The Etilaat Roz' di Abbas Rezaie, un documentario che ha immerso il pubblico nella sede di Etilaat Roz, il più importante quotidiano indipendente afghano all'indomani del ritorno dei talebani nel 2021, e Fatherland, vincitore come miglior cortometraggio d'autore. Inoltre la mostra Landing del fotografo e skater palestinese Maen Hammad, aperta al pubblico il 14 ottobre al Museo Novecento di Firenze tra gli eventi collaterali del festival, rimarrà visitabile fino al 29 novembre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA