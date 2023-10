Autoraduno Ruote nella Storia di Aci a Massa Carrara

Lo scorso 15 ottobre Ruote nella Storia, raduno promosso da ACI Storico e coadiuvato da Automobile Club d'Italia, ha toccato la provincia di Massa Carrara.

Palazzo Ducale di Massa, Marina di Massa e la visita all'OPA con il saluto ai bambini degenti hanno fatto parte della mattinata.

Nel pomeriggio, il gemellaggio con il raduno parallelo di Ruote nella Storia di AC La Spezia e la visita al Centro di Supporto Areale Istituto U. Maddalena per celebrare 100 anni dell'Areonautica Militare.

La manifestazione ha avuto il supporto dell'AC Massa Carrara, presieduto da Fabrizio Panesi e diretto da Luca Sangiorgio.

"È stata una bellissima giornata - ha detto Luca Sangiorgio - le nostre meravigliose auto, partecipanti alla tappa di Ruote nella Storia, sono partite puntuali da piazza 2 giugno davanti al Comune di Carrara alla presenza delle autorità cittadine che hanno dato il via ufficialmente al raduno. Successivamente è stata fatta una sosta presso l'Ospedale del Cuore, dove con piacere abbiamo dato la possibilità ai bambini degenti in questo istituto cardiologico di ammirare le auto e abbiamo consegnato loro dei gadget a ricordo del nostro passaggio. A seguire gli equipaggi sono giunti a Massa dove è stato possibile effettuare una visita guidata all'interno di Palazzo Ducale. Al termine la nostra carovana ha imboccato la strada verso La Spezia dove abbiamo incontrato i colleghi dell'Automobile Club spezzino, per concludere la giornata con il pranzo presso la caserma di Cadimare. Un evento ben riuscito, da descrivere con tre parole: passione sportiva, cultura ed emozione. Sono questi i valori di ACI Storico che l'Automobile Club Massa Carrara ha fatto propri, organizzando anche quest'anno al meglio la tappa di Ruote nella Storia".

Tra le vetture presenti, anche una Lancia Augusta del 1935, una Lancia Aurelia B20 del 1958 in arrivo dalla Svizzera, una Triumph Spitfire del 1966, una Fiat 1400 Spider e una Lancia Fulvia del 1975.



