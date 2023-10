Successo per la tappa lucchese di Ruote nella Storia, raduno di ACI Storico e Automobile Club d'Italia dedicato alle vetture d'epoca. La manifestazione, in collaborazione con l'AC Lucca presieduto da Luca Gelli e diretto da Luca Sangiorgio, si è è tenuta lo scorso 12 ottobre all'interno della Monrace GV Cup 2023 dedicata a Gilles Villeneuve.

"È stato un grande successo la tappa lucchese di Ruote nella Storia - ha dichiarato il direttore dell'Automobile Club di Lucca - Gli equipaggi della Monrace GV Cup hanno potuto ammirare le bellezze del lungomare di Viareggio, facendo bella mostra di sé davanti al Principe di Piemonte dove si è svolta l'elegante cena di Gala. Nella mattina del venerdì i veicoli storici, arrivati a Lucca, si sono disposti davanti al Teatro del Giglio e dopo un breve tour del centro storico, molto apprezzato dagli equipaggi, hanno percorso l'itinerario unico delle Mura storiche per uscire dalla nostra città. Si conferma vincente il connubio tra passione motoristica e cultura che porta avanti il Club ACI Storico di cui l'Automobile Club Lucca è convinto sostenitore".

Particolare risalto alla città di Viareggio, località toscana nota in tutto il mondo per il suo carnevale. E poi ancora le storiche mura di Lucca, esempio in tutta Europa di mura costruite secondo i principi della fortificazione alla moderna che si è conservato completamente integro.

Tra le vetture presenti, la Ferrari 575 Maranello, la Ferrari 365 GT, la Ferrari 612 Scaglietti, la Ferrari TR 512, la Ferrari 208 GT4, alcune Porsche tra cui una 911 SC Cabrio, una Carrera 996 e una 993 Cabrio, poi ancora una Aston Martin Vantage F1, una Rolls Royce Corniche Mulliner Park Ward, una Jaguar E-Type Cabrio, una XK 120, una Mercedes 250 SL, una Audi TT e una Fiat 500 Abarth.

Nuovi appuntamenti il prossimo 21 ottobre a Ferrara e poi ancora il 22 ottobre a Firenze, Verona e San Pantaleo (Sassari).





