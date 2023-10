Il ministro Valditara tra ospiti del festival Luce a Firenze

Il ministro Giuseppe Valditara, Drusilla Foer, Nina Zilli, Riccardo Zanotti dei Pinguini tattici nucleari, Giuliano Amato, Daniele Silvestri, Vincenzo Schettini - La fisica che ci piace, Alberto Dalmasso, Alec Ross, Vanessa Benelli Mosell, Valentina Parisse, Dario Nardella, Eugenio Giani. Questi alcuni degli ospiti di Festival di Luce!, il magazine del gruppo Monrif dedicato ai temi della unicità e dell'inclusione. L'appuntamento è il 21 ottobre, nel Salone dei 500 di Palazzo Vecchio, per parlare di diritti civili, sostenibilità, lavoro, disabilità, parità di genere. Gli ospiti dialogheranno con la direttrice Agnese Pini e con le firme di punta di Qn, Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno.

Il festival - partecipazione gratuita, con iscrizione su www.luce.news/festival2023 -, ospita la mattina Valditara, Amato, Schettini, Nardella, la rettrice del Politecnico di Milano Donatella Sciuto e quella della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa Sabina Nuti, il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Toscana Ernesto Pellecchia, l'head of product design and customer centricity & innovation lead di Sace Francesco Paolo Salzano, il presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo, Stefano Massini. Nel pomeriggio di scena Drusilla Foer, lo scrittore, imprenditore e docente Alec Ross, il ceo e co-founder di Satispay Alberto Dalmasso, Nina Zilli, le testimonial Mundys Vanessa Benelli Mosell, direttrice d'orchestra e pianista e la cantautrice Valentina Parisse, il presidente della Toscana Eugenio Giani, Anna Loretoni, preside della classe accademica di scienze sociali alla S.Anna, Sara Gay head of group diversity, equity and inclusion di Unicredit, il presidente di StartupItalia Salvatore Amato, la ceo Beyond int.& double robotics partner Luisa Bagnoli, il regista Ivan Cotroneo, la presidente Global Thinking foundation Claudia Segre, l'assessore al welfare, volontario e imprenditore sociale Luca Trapanese, la presidente di Fondazione Diversity Francesca Vecchioni, l'imprenditrice sociale Lidia Carew, l'head of innovation & esg di Rekeep Eleonora Santoro, il presidente della Fondazione Carlo Collodi Pier Francesco Bernacchi, Silvestri e Zanotti.



