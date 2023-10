Figline riscopre suo umanista Marsilio Ficino con una mostra

Saranno 18 le opere d'arte, tra dipinti, sculture, manoscritti e due installazioni multimediali, al centro della mostra dedicata alla figura dell'umanista Marsilio Ficino (1433-1499), per il 590/o anniversario della sua nascita a Figline Valdarno. La rassegna, organizzata in Palazzo Pretorio dal Comune di Figline e Incisa Valdarno (Firenze), sarà inaugurata il 19 ottobre, giorno esatto della nascita, e resterà visibile fino al 14 gennaio.

Le opere ripercorrono in sei sale tematiche la biografia, l'opera e il pensiero di Ficino, ma anche il contesto storico in cui egli visse. Tra queste ci sono i manoscritti quattrocenteschi, provenienti dalla Biblioteca Medicea Laurenziana; i dipinti raffiguranti personaggi e gli eventi che segnarono quell'epoca, come il 'Supplizio di Savonarola', attribuito al pittore rinascimentale Filippo Dolciati, o i ritratti di Pico della Mirandola, Agnolo Poliziano, Girolamo Savonarola e quello dello stesso Ficino, proveniente dalla collezione Giovanni Pratesi di Figline, realizzato da Giorgio Vasari (e immagine copertina della mostra).

In mostra anche la tela del pittore barocco Guido Cagnacci, intitolata 'Allegoria dell'Astrologia sferica' e concessa dalla Pinacoteca civica di Forlì. In programma eventi collaterali per rendere omaggio al figlinese come la presentazione del Microstudio numero 65 'L'arte della medicina: corpo e mente in Marsilio Ficino' scritto da Raphael Ebgi. Il Microstudio verrà presentato dall'autore stesso con Daniele Conti dell'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento sabato 21 ottobre. Domenica 22 invece arriva Tam Tam, il furgoncino della cultura alla portata di tutti.



