A Montecatini assemblea delle grandi città termali d'Europa

Montecatini Terme (Pistoia) accoglierà dal 18 al 20 ottobre i delegati dell'associazione "Le grandi città termali d'Europa", che si riunisce in assemblea generale. La città toscana è infatti una delle 11 realtà di sette Paesi che compongono 'The Great Spa Towns Of Europe', sito transnazionale che è stato iscritto nella lista del patrimonio mondiale Unesco nel 2021. Le altre città sono: Baden bei Wien (Austria), Spa (Belgio), Františkovy Lázně, Karlovy Vary, Mariánské Lázně (Repubblica Ceca), Vichy (Francia), Bad Ems, Baden-Baden, Bad Kissingen (Germania) e Bath (Regno Unito).

A Montecatini saranno presenti i membri del comitato intergovernativo e il consiglio dell'associazione, composto da sindaci e vicesindaci delle undici città termali. "Sono entusiasta - dice il sindaco di Montecatini, Luca Baroncini - di accogliere i miei colleghi questa settimana. Avrò il piacere di illustrare loro il progetto 'Montecatini Terme, la città del benessere', una rassegna di eventi strutturati sul benessere e sui temi della donna, della pace, dell'acqua e dell'arte".

"Sarà meraviglioso tornare a Montecatini per la nostra assemblea generale e poter godere della fantastica ospitalità italiana", dice Stefan Szirucsek, presidente dell'associazione Great Spa Towns of Europe e sindaco di Baden bei Wien.



