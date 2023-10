In oltre 200 a presidio pro Palestina a Siena

Oltre 200 persone hanno partecipato questo pomeriggio a Siena al presidio in piazza Tolomei in solidarietà al popolo palestinese organizzato dalle associazioni studentesche e universitarie Cravos e Link. I manifestanti si sono riuniti pacificamente intorno ad una grande bandiera della Palestina e con due striscioni con su scritto 'Palestina libera' e 'L'ultimo giorno di occupazione sarà il primo giorno di pace'.

"Non si può rimanere indifferenti di fronte al massacro che sta coinvolgendo l'area della Striscia di Gaza, con più di due milioni di persone sotto bombardamenti costanti, a cui lo Stato di Israele ha tolto acqua, cibo ed elettricità" hanno spiegato gli organizzatori evidenziando: "Siamo scesi in piazza per manifestare solidarietà a un popolo che ha il diritto ad autodeterminarsi così come ha il diritto di difendersi in barba a ogni narrazione mistificatoria occidentale".

"L'unica via per la pace è la fine dell'occupazione della Palestina, cessare il fuoco immediatamente e porre fine all'assedio di Gaza" hanno concluso gli organizzatori.



