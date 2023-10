A fuoco edificio abbandonato a Lastra a Signa, nessun ferito

Un incendio è scoppiato poco dopo le 17 in un edificio industriale abbandonato a Lastra a Signa (Firenze), in via del Piano. Non risultano persone coinvolte.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con a scopo precauzionale anche il Nucleo nucleare biologico chimico radiologico, forze dell'ordine e personale sanitario.

I vigili del fuoco sono entrati all'interno della struttura effettuando lo spegnimento di alcune masserizie accumulate. Il rogo è sotto controllo e sono in corso le operazioni di spegnimento e di bonifica.



