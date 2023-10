Ruote nella Storia per 100 anni Areonautica Militare

Ruote nella Storia arriva nella Provincia di Massa Carrara. Il raduno dedicato alle vetture d'epoca, voluto e promosso da ACI Storico con Automobile Club d'Italia, farà tappa al Palazzo Ducale, Marina di Massa e anche La Spezia, con un gemellaggio con AC La Spezia che sta organizzando nella stessa data del 15 ottobre un'ulteriore tappa di Ruote nella Storia.

L'evento realizzato con il supporto dell'Automobile Club di Massa Carrara, presieduto da Fabrizio Panesi e diretto da Luca Sangiorgio, prevede la visita, nella mattinata, all'OPA di Massa con saluto ai bambini degenti e, nel pomeriggio, al Centro di Supporto Areale Istituto U. Maddalena per celebrare insieme i 100 anni dell'Areonautica Militare.

"L'appuntamento di Ruote nella Storia dell'Automobile Club Massa Carrara, giunto alla sua settima edizione, quest'anno partirà da Carrara nella centrale Piazza 2 Giugno - ha raccontato il Direttore dell'AC Massa Carrara Luca Sangiorgio - successivamente gli equipaggi si dirigeranno all' OPA-Ospedale del Cuore di Massa dove ci sarà una sosta per consentire ai degenti di ammirare i veicoli d'epoca, con la consegna di alcuni gadget di ricordo ai bambini presenti in corsia. A seguire le macchine giungeranno a Massa dove sarà possibile effettuare una visita guidata a Palazzo Ducale. Il percorso prevede poi di raggiungere La Spezia dove avverrà l'incontro con i colleghi dell'AC spezzino ed insieme raggiungeremo Cadimare dove ha sede l'Istituto U. Maddalena dell'Aeronautica militare per assistere ai festeggiamenti dei 100 anni dell'Arma. Un'occasione quindi per coniugare la passione per la guida di auto storiche con la valorizzazione del territorio e della cultura locale, nel nome di ACI storico".

Al centro di quest'evento, le vetture d'epoca. Diverse quelle attese, tra cui una Lancia Augusta del 1935, una Lancia Aurelia B20 del 1958 in arrivo dalla Svizzera, e poi ancora una Triumph Spitfire del 1966, una Fiat 1400 Spider e una Lancia Fulvia del 1975.



