Turismo lento tra Valdichiana e Val d'Orcia con il bike sharing

In sella a una bicicletta classica o a pedalata assistita per vivere in modo 'lento' e sostenibile la Valdichiana Senese e la Val d'Orcia. Si chiama 'Green Hills', ed è il nuovo servizio composto da undici postazioni completamente automatizzate attraverso cui noleggiare una bici nelle vicinanze di un centro storico o di una stazione ferroviaria per facilitare la visita in dieci comuni senesi. Un progetto dell'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese che consentirà al turista di visitare, pedalando, i borghi di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza e San Casciano dei Bagni.

Due le postazioni collocate di fronte alle stazioni ferroviarie di Montepulciano Stazione e Chiusi; una nella frazione di Montefollonico nel comune di Torrita di Siena mentre altre tre saranno attivate nei prossimi mesi a Trequanda, Sarteano e Sinalunga.

"Vogliamo favorire la mobilità lenta nel territorio dando vita ad un sistema di bike sharing elettrico che permetta di spostarsi sia all'interno di un singolo territorio comunale che di raggiungere gli altri comuni dell'area - ha detto la presidente e sindaca di San Casciano dei Bagni Agnese Carletti.

- Introduciamo una nuova modalità di spostamento che risponde ad una richiesta sempre più crescente di esperienze all'aria aperta. Il noleggio di bici consentirà di raggiungere anche luoghi meno noti del territorio". Il servizio sarà disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e potrà essere utilizzato tramite l'app 'Weelo', cercando sullo smartphone la stazione più vicina.

La riconsegna del mezzo potrà avvenire in una qualsiasi delle altre stazioni 'Green Hills' del territorio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA