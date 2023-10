Motumundi, festival su clima e ambiente al via da Siena

Al via da Siena l'edizione 2023 di Motumundi, il festival su clima e ambiente che si concluderà il 15 ottobre a Barberino Val d'Elsa (Firenze): al centro dei dialoghi la sostenibilità, delineata nell'occasione nelle tematiche della decarbonizzazione e delle energie rinnovabili, ma anche della biodiversità, del mare, dello spazio e della lotta allo spreco alimentare.

Ieri la cerimonia di apertura, nell'aula magna dell'Accademia dei Fisiocritici, sotto l'egida della Camera dei deputati. Tra gli interventi quello di Francesca Cigarini, analista politico della Rappresentanza della Commissione europea in Italia, secondo la quale "l'Europa sta affrontando una crisi del clima e della biodiversità che rappresenta una delle più grandi minacce per la nostra economia. A fronte di questa minaccia, abbiamo posto in essere gran parte delle basi legislative, avendo realizzato il 90% degli orientamenti politici della presidente von der Leyen e, questo, consapevoli che gli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione europea costituiscono una parte centrale del Green deal europeo".

Sull'Antartide, quale nuova frontiera dei cambiamenti climatici, sono intervenuti Silvano Onofri, presidente della Commissione nazionale scientifica sull'Antartide, Nicoletta Ademollo, ricercatrice dell'Istituto di scienze polari del Cnr e Fausto Ferraccioli, direttore della sezione geofisica dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale che ha parlato delle nuove scoperte sul passato geologico dell'Antartide orientale. Moderati da Roberto Vitale, presidente del festival, che gode, tra gli altri, dei patrocini di Senato, dei ministeri di Ambiente ed Esteri, i relatori hanno acceso i riflettori su un argomento poco conosciuto dell'Antartide, e cioè l'inquinamento chimico.

Per Motumundi, oggi, si parla invece di agroalimentare al Santa Chiara Lab - Università di Siena e poi di rifiuti marini, inquinamento e azioni di mitigazione nel Mediterraneo nell'aula magna del complesso didattico di Pian de' Mantellini di Siena.





