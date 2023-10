Cervello umano, prima mappatura neuronale area del linguaggio

Effettuata la prima mappatura neuronale in alta risoluzione della porzione del cervello umano preposta al linguaggio, l'area di Broca. La ricerca è stata realizzata da un team di istituzioni di ricerca internazionali fra cui, per l'Italia, il Laboratorio europeo di spettroscopie non lineari (Lens) di Sesto Fiorentino con ricercatori dell'Ateneo fiorentino e del Cnr. Pubblicati su Science Advances o risultati dello studio. Il team - il cui responsabile scientifico per l'unità italiana è Francesco Saverio Pavone, docente di fisica della materia di Unifi e associato al Lens e al Cnr-Ino -, ha creato un atlante cellulare completo della corteccia cerebrale del cervello umano a livello di singola cellula. Gli scienziati hanno utilizzato una combinazione di tecniche avanzate di imaging e analisi dati per ricostruire in maniera congiunta l'architettura cellulare di una regione del lobo frontale del cervello, nota come area di Broca. La comprensione approfondita dei tipi di cellule cerebrali e la loro distribuzione spaziale è essenziale, si spiega, "per capire come i circuiti neurali generano percezioni e comportamenti complessi". Il team ha sviluppato un nuovo modo per documentare e quantificare l'organizzazione cellulare dei neuroni a livello micrometrico mantenendo il riferimento spaziale macroscopico del cervello intero. Questo approccio, applicato a oggi a una singola area del cervello, potrà essere applicato a varie aree, perfino a interi emisferi, consentendo in futuro di ottenere informazioni fondamentali sulla struttura, e quindi funzione, del cervello.

Il progetto oltre a Lens ha visto la partecipazione dell'Athinoula A.Martinos center for biomedical imaging del Massachusetts general hospital, della Boston University, dell'Icahn school of medicine at Mount Sinai (NY-Usa), e dell'University college di Londra. Avendo dimostrato che è possibile realizzare un atlante cellulare di una regione corticale identificabile, il team di ricerca internazionale ha anche ottenuto un nuovo importante finanziamento di circa 4,5 milioni di dollari dall'Nih all'interno del programma americano 'Brain connect', per studiare la connettività del cervello.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA