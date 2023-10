Bret Easton Ellis a Firenze presenta il suo ultimo romanzo

Sarà Bret Easton Ellis l'ospite d'eccezione della due giorni di appuntamenti con protagonisti della letteratura contemporanea organizzata da La città dei lettori in programma a Firenze tra mercoledì 18 e giovedì 19 ottobre. In un evento in collaborazione con Fondazione Teatro della Toscana lo scrittore statunitense, autore di 'American Psycho', 'Glamorama' e 'Le regole dell'attrazione' sarà al Teatro della Pergola il 18 ottobre alle 21 per la prima presentazione italiana del suo nuovo romanzo, 'Le schegge' (Einaudi), in dialogo con Marcello Fois.

L'evento con Ellis si affianca a un calendario di incontri ospitato da Libreria Brac nell'ambito del festival itinerante La città dei lettori. Tra gli ospiti il 18 Luca Scarlini, Luca Starita, Vera Gheno, il 19 Gabriella Kuruvilla e Alessia Piperno.



