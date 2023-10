Scontro moto-autocarro in Garfagnana, muore centauro

Un uomo di 51 anni è morto per le ferite riportate in un incidente avvenuto nel pomeriggio a San Carlo sulla via per Monteperpoli a Castelnuovo di Garfagnana (Lucca): viaggiava in sella ad una moto che si è scontrata con piccolo autocarro.

L'urto è stato piuttosto violento ed il motociclista è stato sbalzato violentemente sull'asfalto. L'allarme è stato lanciato intorno alle 15. Sul posto cono subito intervenute due ambulanze, una della Misericordia di Castelnuovo e un mezzo della Misericordia di Camporgiano. Le condizioni dell'uomo erano subito apparse disperate, si era alzato anche l'elisoccorso Pegaso del 118 per un eventuale trasferimento a Cisanello, ma il centauro è morto poco dopo essere arrivato a bordo di un'ambulanza al nosocomio garfagnino. L'autista del mezzo da lavoro ha invece riportato solo ferite lievi. Sul posto sono intervenuti per i rilievi di vigili urbani di Castelnuovo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA