Ruote nella Storia di Aci con la Monrace GV Cup 2023

Il 12 ottobre 2023 Ruote nella Storia, autoraduno nato dall'idea di ACI Storico e il supporto di Automobile Club d'Italia, s'inserisce all'interno della manifestazione automobilistica Monrace GV Cup 2023 (che partirà il 12 ottobre fino al 15 ottobre).

L'evento è stato possibile grazie alla collaborazione dell'Automobile Club di Lucca, presieduto da Luca Gelli e diretto da Luca Sangiorgio "Quest'anno per la tappa lucchese di Ruote nella Storia abbiamo deciso come AC Lucca di inserirci all'interno del concorso dinamico per auto storiche denominato 'Monrace GV CUP' dedicato al compianto pilota Gilles Villeneuve", afferma Luca Sangiorgio, direttore dell'Automobile Club di Lucca - Accoglieremo gli equipaggi prima a Viareggio, a partire dalle 17 di giovedì 12 ottobre, per un'inedita visita al cantiere navale 'Yacht Maiora', per spostarci poi sul lungomare per una parata delle auto lungo la celebre passeggiata viareggina. La cena di gala si svolgerà presso lo storico Principe di Piemonte. Il giorno successivo le auto partecipanti arriveranno di primo mattino a Lucca per la partenza ufficiale del raduno dal centro città e successiva parata sulle storiche Mura cittadine. Un'occasione quindi meravigliosa per coniugare le bellezze del territorio con il piacere della guida che da sempre costituiscono gli elementi di successo degli eventi organizzati sotto l'egida del Club ACI Storico".

Numerosi gli equipaggi attesi. Tra questi, cinque Ferrari - la 575 Maranello, la 365 GT, la 612 Scaglietti, la TR 512, la 208 GT4 - alcune Porsche tra cui una 911 SC Cabrio, una Carrera 996 e una 993 Cabrio, poi ancora una Aston Martin Vantage F1, una Rolls Royce Corniche Mulliner Park Ward, una Jaguar E-Type Cabrio, una XK 120, una Mercedes 250 SL, una Audi TT e una Fiat 500 Abarth.

Il motto della Monrace GV Cup 2023 sarà "Piacere di guida e gioia di vivere". La manifestazione è organizzata da ASA Asd & MC26 Sport, con il supporto di AC Lucca, AC Cremona, AC Storico Milano e dell'Autodromo di Monza-



