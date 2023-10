L'arte del confronto, a Pisa tornano gli incontri in Sapienza

Il dialogo, religioso, generazionale, politico, è al centro della terza edizione della rassegna 'Ne parliamo in Sapienza', organizzata e promossa dall'Università di Pisa e dal Cidic-Centro per l'innovazione e la diffusione della cultura.

'L'arte del confronto. Etica e responsabilità nel Dialogo', il titolo della due giorni di incontri, il 20 e 21 ottobre, a Palazzo La Sapienza (via Curtatone e Montanara 15), luogo simbolo della città e dell'Ateneo di Pisa: tre i momenti di discussione con il contributo di scienziati, giornalisti, magistrati, professori, storici, imprenditori digitali.

Il primo appuntamento è il 20 ottobre alle 16:30 con Corrado Augias, Agnese Pini, Leonardo Sileo, Riccardo Zucchi per parlare di dialogo religioso. Il giorno dopo, alle 11 Ciro Conversano, Adriano Fabris, Lisa Iotti, Mario Moroni si confronteranno sul dialogo generazionale. Il 21 ottobre alle 16.30, infine, incontro con Franco Cardini, David Cerri, Donatella Di Cesare, Corrado Formigli e Armando Spataro per discutere di dialogo politico. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sul canale Youtube dell'Ateneo. La rassegna avrà poi un evento conclusivo a teatro: venerdì 27 ottobre andrà in scena lo spettacolo 'Si può andare d'accordo senza esserlo' con Enzo Bianchi e Piergiorgio Odifreddi che si si incontreranno sui grandi temi dell'oggi in un dialogo di forte valore etico.(Cinema Teatro nuovo - ingresso libero fino a esaurimento dei posti). Il programma completo della rassegna è disponibile sul sito: https://neparliamoinsapienza.cidic.unipi.it.

'L'arte del confronto. Etica e responsabilità nel Dialogo' prosegue il percorso inaugurato con la prima edizione di 'Ne parliamo in Sapienza' (ottobre 2022), dedicata alle grandi sfide dell'attualità (la salute, l'istruzione, la guerra, il Pnrr), e l'edizione incentrata sul significato per la nostra storia del 25 aprile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA